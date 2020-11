Noord-Holland NL V Pak an doen aflevering 12 : Vrouwen aan de macht !

BUSSUM - Margareth de Haas zag in Bussum hoe haar pasgeboren neefje blij werd van een speenlapje. Een stukje stof met een lint waar je de speen van aan baby aan kunt vastknopen. Het bleek de start van een bedrijf dat 26 jaar later onder de naam 'Koeka' succesvol is met kleding en dekentjes voor baby's. Met echtgenoot Richard, als financiële man aan boord, is het een heus familiebedrijf waar Machteld nog steeds de koers bepaalt.

Ook Astrid Oversier uit Bloemendaal onderneemt in babyland. Drie jaar geleden begon zij Mr. Beetle. Een verhuurplatform voor babyspullen. Na de geboorte van haar kinderen zag zij met lede ogen aan hoe de babyspullen bezit namen van haar huis. Wiegjes, kinderledikantjes en boxen heb je relatief kort nodig, maar nemen wel heel veel ruimte in. Na een periode van uitproberen en bijschaven is het nu de tijd voor een grote stap voorwaarts.

Tot slot Beth Massa. Ze is Amerikaanse, maar woont en werkt al jaren in Amsterdam. Om de berg plastic afval te verkleinen heeft ze een retoursysteem bedacht voor voedselbakjes. Onder de naam 'Ozarka' voorziet ze restaurants en cateraars van etensbakjes die in Oostzaan gereinigd worden voor een eindeloos lang leven. Ook manlief Michael moet de handen uit de mouwen steken.

