Lugubere vondst in Oosterhoutpark: drie dode vogels gedumpt

ALKMAAR - Langs een snipperpad in het Alkmaarse park Oosterhout zijn zondag drie dode vogels gevonden. Het gaat om een duif en twee kippen. De duif was onthoofd en de kop lag erbij. Buurtbewoner Bianca Kromhout werd door een kennis op de karkassen gewezen en plaatste een foto op social media. Ook heeft ze de vondst aangekaart bij de (dieren)politie.

De vogels lagen een paar meter van het pad af, netjes naast elkaar. "Misschien wil iemand shockeren ofzo", oppert Bianca tegen mediapartner Alkmaar Centraal.

Bianca kreeg een belletje van een bekende, die de lugubere vondst deed. "Ze kon zelf op dat moment weinig doen omdat ze met haar honden liep. Ik ben erheen gefietst om te kijken wat er aan de hand was en vond de vogels netjes naast elkaar, een paar meter van het snipperpad. Een van de kippen lag op papier. De vogels waren daar overduidelijk neergelegd."

Konijn

In juni werd rond dezelfde plek een konijn gevonden met een doorgesneden keel. "Er lagen een Albert Heijn-tas en bebloed krantenpapier bij", herinnert Bianca zich. "Dat was ongeveer op dezelfde hoogte, maar dan aan de andere kant van het pad. Het konijn lag ook een paar meter de bosjes in, nog net in het zicht."

Bianca denkt dat het dezelfde persoon is die het dode konijn daar van de zomer neerlegde. "De dieren leken niet door een hond of kat aangevallen. Er lagen geen losse veren om de vogels en de kop van het konijntje was met een mes kaarsrecht afgesneden. Ik heb nog gekeken of de vogels geringd waren maar dat is niet zo, ik heb geen idee waar ze vandaan komen. Het lijkt of iemand ze heeft doodgemaakt en daarna op die plek heeft neergelegd."

Misdrijf

"Het dumpen van dieren is opgenomen in de Dierenwet. Het is een misdrijf", verklaart politiewoordvoerder José van Dijk. "Maar het wordt erg lastig om nog iets te doen omdat de dode dieren al opgeruimd zijn". De politie raadt daarom aan om bij dergelijke vondsten direct de Dierenpolitie in te lichten.