Gravenberch: overwinteren in CL met Ajax is het doel

AMSTERDAM - Met een duidelijke doelstelling betreedt Ryan Gravenberch woensdagavond het beroerde speelveld van de Johan Cruijff ArenA voor het thuisduel met Midtjylland in de Champions League. "Wij willen overwinteren op het hoogste niveau", blikt de middenvelder vooruit. "En dus zullen we deze wedstrijd moeten winnen."

Gravenberch was dinsdagmiddag even beschikbaar voor de pers en aan alles was te zien dat hij lekker in zijn vel steekt. "Ik voel me ook goed", lacht de Amsterdammer die zich op zijn achttiende jaar basisspeler van Ajax mag noemen. "Ik speel mijn wedstrijden, het gaat lekker. Maar natuurlijk kunnen er dingen beter."

"Ik moet de wedstrijd soms beter lezen", beseft Gravenberch die twee weken geleden na het wegvallen van enkele geblesseerde internationals voor het eerst in de selectie van het Nederlands elftal werd opgenomen. "Soms moet ik eerder aansluiten bij de aanvallers. De trainer liet laatst nog beelden zien dat Davy Klaassen de bal had. En ik stond nog dicht bij hem terwijl ik allang naar voren had kunnen rennen. En ik vind dat ik meer doelpunten moet maken."

Slecht veld

Gravenberch hoorde zondag na het thuisduel van Heracles Almelo veel van zijn ploeggenoten klagen over het slechte speelveld in de ArenA, dat volgens trainer Erik ten Hag vanwege de vele wedstrijden ook overbelast is. "Maar ik heb er weinig last van", zegt hij. "Ik speel er wel lekker op geloof ik. Ik denk dat we het woensdag tegen Midtjylland beter moeten doen dan drie weken geleden in de uitwedstrijd, al wonnen we daar wel met 1-2. Als wij ons beste niveau halen, dan winnen we weer van Midtjylland."