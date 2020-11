Ajax mist alleen Kudus, Klaassen van de partij tegen Midtjylland

AMSTERDAM - Trainer Erik ten Hag verwacht dat Davy Klaassen woensdag met Ajax tegen FC Midtjylland kan uitkomen in de Champions League.

"Hij traint dinsdagmiddag nog niet mee", zei Ten Hag op de persconferentie. "We houden daarom ook een kleine slag om de arm, maar we verwachten dat hij er bij is."

Klaassen kreeg zondag in de openingsfase van de wedstrijd tegen Heracles Almelo een trap van tegenstander Rai Vloet op een bovenbeen en moest zich laten vervangen. Noussair Mazraoui (enkel) en Zakaria Labyad (knie) vielen zondag ook geblesseerd uit in de Johan Cruijff ArenA. Maar trainer Ten Hag verwacht dat ook zij inzetbaar zijn tegen de kampioen van Denemarken, net als Antony die twee weken geleden een hamstringblessure opliep in het uitduel met FC Utrecht.

"We missen dus vermoedelijk alleen de al langer geblesseerde Mohammed Kudus", zei de trainer van Ajax. "Want alle coronatesten zijn zojuist ook negatief uitgevallen."