Noodkreet Helderse makelaars: "Koopwoningen gezocht"

De oorzaak van het tekort aan woningen heeft volgens makelaar Laan vooral te maken met een verstopte woningmarkt. Met name voor ouderen zijn er nauwelijks woningen beschikbaar. "Mijn buren, 70-plussers, willen wel verhuizen, maar niet opgehokt in een klein appartement. Als voor die doelgroep meer gebouwd zou worden, komen er ook meer eengezinswoningen vrij en stroomt de woningmarkt ook beter door."

De vraag naar woningen is vooral gestegen door de lage hypotheekrente, de lage huizenprijzen in Den Helder en de groeiende belangstelling van kopers uit de Randstad. "Zeker in deze coronatijd en het thuiswerken maakt het niet meer zoveel uit waar je woont. Dat in combinatie met de rust en de ruimte die we hier hebben, maakt Den Helder heel aantrekkelijk."

Waar de straten vier jaar geleden nog volhingen met verkoopborden is een te koop-bord nu een zeldzaamheid in het Helderse straatbeeld. "Hadden we vier jaar geleden nog vier- tot vijfhonderd woningen te koop staan, nu zijn dat er nog geen veertig," vertelt makelaar Danny Laan. Er hangen wel wat foto's in zijn etalage, maar ook daarvan is het grootste deel al verkocht.

Say cheese to Funda: makelaar maakt woningen menselijk met kiekjes van zichzelf

Voor een vrijgekomen woning in Den Helder is zoveel belangstelling dat de kijkdagen binnen een uur zijn volgeboekt. Laan: "We hebben soms wel dertig aanmeldingen. Ik nodig veertien mensen uit, maar uiteindelijk kan er toch maar één de woning kopen. Er is heel veel teleurstellling."

Moed

Daar kan Yamilla (23) over meepraten. Met haar vriend heeft ze na half jaar zoeken eindelijk een woning kunnen kopen, maar daar hebben ze wel flink extra voor moeten betalen. "We zijn op andere woningen al vijf of zes keer overboden. Ik had gedacht dat het wel makkelijk zou zijn, maar elke keer als de makelaar belde, zeiden zij ook dat ze het niet zagen aankomen. Nu stonden we als tweede op de lijst en hadden we geluk. Geef de moed niet op."

Super

In Gasstraat staat nog een woning te koop en ook daar gaat het snel. Het huis aan de overkant van Peter van der Vis was binnen een week weg. "Dat was super. Er zijn foto's gemaakt voor de website. Dinsdag kwamen de kijkers en vrijdag was het verkocht. Ik ga huren in Julianadorp, want mijn vrouw kan de trappen niet meer zo goed nemen."

Waar andere makelaars zijn gaan flyeren, heeft makelaar Danny Laan een oproep op Facebook gezet: "Vooral voor de woningzoekers. Het is heel vervelend om al aan de telefoon mensen op een wachtlijst te moeten zetten. Dus als u uw huis te koop wilt zetten, wil ik graag helpen."