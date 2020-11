Fietsster zwaargewond bij val in Hoofddorp

HOOFDDORP - Een fietsster is vanmiddag zwaargewond geraakt toen ze in Hoofddorp onderuitging. Over de oorzaak van haar buiteling is nog niets bekend, maar er was in ieder geval geen andere weggebruiker bij betrokken.

Omdat direct duidelijk was dat de fietsster zwaargewond was, werden behalve de politie en ambulance ook een traumateam besteld. Zij landden op een nabijgelegen grasveldje.

Gereanimeerd

Getuigen laten NH Nieuws weten dat het slachtoffer in afwachting van de hulpdiensten enige tijd door omstanders is gereanimeerd. Vervolgens is ze met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van haar verwondingen is niets bekend.

Aanvankelijk werd de Verkeersongevallenanalyse (VOA) opgeroepen om onderzoek te doen, maar nadat was gebleken dat de vrouw zelf ten val was gekomen, is dat onderzoek geschrapt.