Huis vol heiligen: hoe Ton uit Den Helder z'n woning omtoverde in een museum

DEN HELDER – Eigenlijk vindt hij ze allemaal even mooi, maar als verzamelaar Ton Schilder uit Den Helder dan toch moet kiezen, dan gaat hij voor de drie heiligenbeelden onder de stolp in zijn woonkamer. Van de keuken tot de woon- en slaapkamer: overal heeft de verzamelaar heiligenbeelden staan.

Van buiten zie je niks, maar zodra je Tons woning binnenstapt, kun je er niet omheen. Mediapartner Regio Noordkop ging op bezoek om te kijken wat voor moois hij in de loop der jaren allemaal heeft verzameld.

Zijn hele huis staat en hangt vol met religieuze beelden en schilderijen. Hij begon ooit met de verzameling toen hij op televisie een programma zag over oude mensen die overleden en jonge mensen die de heiligenbeelden mee naar huis namen. Dat inspireerde Ton om ook van dit soort beelden en schilderijen te kopen. Hij heeft ze vooral op rommelmarkten en in tweedehands winkels gevonden.

Schoon houden

"Een keer in de maand maak ik een sopje en dan maak ik alle beeldjes schoon. De grotere die onder de stolpen staan worden niet vies, dus daarvan maak ik alleen het glas van de stolp schoon, zodat deze weer glimt als een zonnetje."

Ton is gelovig opgevoed, maar streng gelovig is hij niet. De spullen die hij is de loop der jaren heeft verzameld en gekocht vindt hij vooral heel erg mooi. Je waant je in een klein museum, waar je ogen tekort komt. Achter iedere deur vind je spullen, maar hij zegt dat zijn huis nu wel vol zit. Ton: "Ik ben er heel erg trots op en ik ben er ook wel zuinig op."

