Theater op het toilet; HAL 25 draait door met De PEESHOW

De PEESHOW biedt een podium aan veelbelovende makers uit de regio. Op 12 december speelt de band Brewed live met de release van de EP ‘But Then The Moon Turned Red’’. Brewed is een klassiek cross-over ensemble met een grote liefde voor muzikale diversiteit en ogenschijnlijk onmogelijke combinaties. In het repertoire kom je zowel Bach als Radiohead tegen.

Van klassiek tot explosief

Eén van de bandleden, Benjamin de Boer (contrabas), speelt op 20 februari ook een solovoorstelling in de PEESHOW, met een première van zijn debuutalbum ‘The Promise’ . Van klassiek cross-over naar een explosieve, swingende mix aan stijlen: Collectief Explosief zorgt ervoor dat het moeilijk is stil te zitten in de verschillende privécabines op 23 januari. Afgelopen zomer waren zij dé afsluiter van festival Showman’s Fair Alkmaar en onlangs kwam de nieuwe single ‘Shaking’ uit.

In de solovoorstelling ‘Dogwoman’ op 6 februari in het PEESHOW Theater, onderzoekt theatermaker Joske Koning het antwoord op de vraag: ‘Kun je breken met je moeder?’. Ze opent het gesprek rond het maatschappelijk taboe op breken met je ouders. Annica Muller brengt met ‘Burning Butterfly XL’ op 13 februari een solovoorstelling die balanceert tussen fictie en docu. Over het nachtelijke leven in stripclub La Luna, gebaseerd op autobiografische verhalen en interviews met ex-collega’s uit de striptease branche.

Coronaproof podium

Door de crisis zijn veel laagdrempelige podia weggevallen. HAL 25 hoopt daarom op veel publiek."Met het PEESHOW Theater blijft het publiek verrast, vermaakt en ontregelt, ook in coronatijd. Juist nu is het belangrijk een podium te bieden aan creatieve makers. Om niet alsmaar te blijven wachten, maar aan het werk te gaan", aldus de organisatie.

Kaarten voor de openingsavond zijn al uitverkocht. De PEESHOW draait door tot en met april 2021.