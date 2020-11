Duizenden Amsterdamse ambtenaren eisen groen pensioen

AMSTERDAM - Meer dan 2.800 Amsterdamse ambtenaren hebben de aan ABP overhandigde petitie 'ik wil een schoon pensioen' ondertekend. ABP is het fonds dat onder meer de pensioenen van ambtenaren, universiteitsmedewerkers, politiemedewerkers en leraren beheert. Het fonds zou zo'n 17 miljard euro hebben geïnvesteerd in olie-, gas- en kolenbedrijven.

"Veel ambtenaren zijn bezig met klimaatadaptatie en het terugdringen van de CO2-uitstoot in de stad. Ondertussen wordt met ons eigen pensioengeld het klimaatprobleem erger gemaakt. Dat is dweilen met de kraan open", zeggen de ondertekenaars van de petitie.

Er waren zo'n honderd ambtenaren online aanwezig en onder meer duurzaamheidswethouder Marieke van Doorninck sprak haar steun uit voor de petitie. Menno Snel, bestuurslid van het ABP, nam de handtekeningen in ontvangst. Ook Corien Wortmann, voorzitter van de raad van bestuur van ABP, was aanwezig. In plaats van direct uit olie- en gasbedrijven te stappen, wil ABP de hele portefeuille verduurzamen.

Kolen en teerzand

"We proberen in deze energietransitie juist mee te sturen in de bedrijven. Onze handen van de bedrijven aftrekken is niet de goede manier om het klimaat te redden", zei Snel. Wel zei ABP de beleggingen in kolen en teerzand te willen afbouwen.

De kritiek op ABP's fossiele investeringen speelt al langer. Al in 2016 stuurde de toenmalige burgemeester Eberhard van der Laan namens het gemeentebestuur een brandbrief aan het ABP, om te stoppen met investeringen in fossiele energiebronnen.

Docenten

Vorige maand demonstreerde een groep docenten in Amsterdam al voor een fossielvrij pensioen. Toen zei ABP ook als langetermijnbelegger in gesprek met de bedrijven te willen blijven om zo duurzame eisen te stellen.