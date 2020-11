Haarlemse basisschool gesloten wegens toenemend aantal coronagevallen

HAARLEM - Basisschool de Hannie Schaftschool in Haarlem is vanaf vandaag tot zeker 30 november gesloten vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen onder de leerkrachten. Dit is besloten in overleg met de GGD, omdat de bron van de besmetting in de school zelf ligt.

Gisteren zijn de ouders via email ingelicht over de situatie. "We hebben de laatste weken te maken gehad met een toename van coronabesmettingen en klachten bij de leerkrachten. Dat leidde tot ongerustheid binnen het team en problemen met de bezetting. Maar de doorslag om de school daadwerkelijk te sluiten was het feit dat de besmettingsbron binnen de school zelf ligt. Nu nemen we een time out om te kijken hoe het virus zich verder ontwikkelt binnen de school", vertelt Marten Elkerbout, bestuurder bij Stichting Spaarnesant aan NH Nieuws. "We doen er echt alles aan om alle scholen te doordringen van de noodzaak van de regels. In een moment van onoplettendheid zijn de regels overtreden. Dat is betreurenswaardig."

Mensenwerk

In totaal werken 850 medewerkers bij Stichting Spaarnesant. "Zij zijn allemaal aan het werk, want het onderwijs is gewoon open. Dan loop je een risico. Het blijft ook mensenwerk. En mensen kunnen wel eens in de fout schieten."