Culturele instellingen in West-Friesland ontvangen samen 1,6 miljoen euro noodsteun

WEST-FRIESLAND - Verschillende culture instellingen in West-Friesland ontvangen ruim 1,6 miljoen euro van de provincie Noord-Holland en de eigen gemeentes. In totaal gaat het om 16 instellingen in West-Friesland die noodsteun hebben gekregen.

Vervolgschade beperken

Zita Pels, gedeputeerde voor Cultuur, laat weten dat het belangrijk is om de instellingen te ondersteunen omdat het Noord-Hollandse aanbod van cultuur divers en belangrijk is.

"De sector doet er alles aan om binnen de huidige mogelijkheden publiek te blijven ontvangen. Ik bewonder het geduld, de creativiteit en vooral het doorzettingsvermogen. Duidelijk is dat de nood zich uitstrekt over de volle breedte van de culturele sector en dat die nood in 2021 er nog steeds zal zijn. De gemeenten en provincie zetten het resterende budget in om de vervolgschade bij culturele instellingen in de eerste helft van 2021 te beperken. De focus zal liggen op middelgrote podia en musea."