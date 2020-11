Gezocht: luchtvaartpersoneel voor baan als treinverkeersleider

SCHIPHOL - Prorail is naarstig op zoek naar honderden nieuwe medewerkers en vist daarvoor in de vijver van Schiphol. De spoorwegbeheerder heeft per direct treinverkeersleiders nodig en denkt in de luchtvaartbranche de geschikte kandidaten te kunnen vinden.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Prorail is vandaag gestart met een wervingscampagne voor treinverkeersleiders en heeft zijn zinnen gezet op werkeloos luchtvaartpersoneel. Het aantal vluchten op Schiphol is sinds het begin van de coronacrisis gekelderd. Tijdelijke contracten worden niet verlengd, uitzendkrachten worden naar huis gestuurd en ook gedwongen ontslagen zijn onvermijdelijk.

De spoorbeheerder ziet genoeg raakvlakken tussen de luchtvaart en het openbaar vervoer en nodigt mensen die Schiphol vaarwel hebben moeten zeggen om te komen solliciteren bij Prorail.

'Snel beslissen onder druk'

"Je moet beschikken over mbo+/hbo werk- en denkniveau, doortastendheid, waarmee je snel beslist onder druk, sterke communicatieskills en het vermogen kritisch naar jezelf te kijken om geschikt te zijn voor deze verantwoordelijke functie", zegt Andy Wiemer van Prorail. "En mensen met die vaardigheden kan ProRail tot nu toe nog te weinig vinden in de doelgroep waar we gebruikelijk zoeken. Dat bracht ProRail ertoe om eens anders tegen werving aan te kijken en in een grotere vijver te gaan vissen."

Luchtverkeersleiding

De kans is klein dat Prorail ook luchtverkeersleiders zo ver krijgt om te komen solliciteren. Luchtverkeersleiding Nederland zit zelf te springen om nieuwe verkeersleiders. En wie het werk in de verkeerstoren of de radarzaal op Schiphol zat is en inruilt voor een baan als treinvekeersleider, gaat er flink op achteruit. Het maximumsalaris bij Prorail is 3.907 euro per maand. Bij LVNL krijgt een ervaren verkeersleider gemiddeld 10.000 euro bruto per maand overgemaakt.