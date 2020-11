Scholen Haarlemmermeer en Amstelland huiverig om plan verlenging kerstvakantie

Directeur van het Hermann Wesselink college Bert Kozijn is verbaasd over dit advies."Ik lees het net. Ik dacht: he?! Wat is er nu weer aan de hand? Weer een week onderwijstijd kwijtraken ligt mij zwaar op de maag." De Amstelveense school houdt liever de deuren open. "Twee weken lijkt me genoeg om tot rust te komen."

Ook Mark Mees, directeur van de KSH in Hoofddorp, hoopt dat er geen lestijd verloren zal gaan. "Het is aan de ene kant fijn als dat helpt om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Aan de andere kant hebben we 38 lesweken en als daar zomaar een week wegvalt, vraagt dat wel veel flexibiliteit. Het is belangrijk dat men er bewust van is dat het wel invloed heeft, zo'n week extra vakantie. Ik hoop dat we open blijven."

Examens

Hij benadrukt dat de laatste maanden enorm belangrijk zijn voor de examenkandidaten. "Zij hebben echt iedere week nodig. Daar vinden we vast oplossingen voor, maar het is een uitdaging. We hebben nog vijf maanden tot de centrale examens en we doen er alles aan om die leerlingen klaar te stomen."

Mark denkt dat zo'n sluiting nieuwe vragen oproept bij zijn personeel. "Onze docenten tonen waanzinnige inzet in een lastige tijd. Er is nog niemand geweest die hier last van heeft gehad. Als de scholen langer vakantie houden kan dat wel voor onrust bij ons personeel gaan zorgen." Hij betwijfelt of alle docenten zich dan nog steeds comfortabel voelen voor de klas.