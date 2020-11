Politie doet onderzoek naar oorzaak brand boerderij Middenmeer

MIDDENMEER - Vanmorgen is goed te zien hoe groot de schade is aan de boerderij aan de Tussenweg bij Middenmeer. Afgelopen nacht brak er rond middernacht brand uit in het pand, een dikke twee uur later was het vuur onder controle. Bij de resten van het pand staan vanmorgen wagens van de Forensische Opsporing en de brandweer voor onderzoek naar de brand.