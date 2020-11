Griekse bondscoach Van 't Schip test positief op corona

ATHENE - - John van 't Schip is besmet met het coronavirus. Dat heeft zijn huidige werkgever, de Griekse voetbalbond, bekendgemaakt. Van 't Schip is sinds de zomer van 2019 de bondscoach van het Zuid-Europese land.

Van 't Schip (56) gaat twee weken in thuisquarantaine, laat de bond weten. Hij zat vorige week nog op de bank bij de wedstrijd uit de Nations League tegen Slovenië. Dat duel eindigde in 0-0, waardoor Griekenland in de poule uit League C als tweede eindigde achter de Slovenen.

Van 't Schip is oud-speler van Ajax en Genoa. Hij droeg 41 keer het shirt van Oranje. Als trainer was hij eerder werkzaam bij onder andere FC Twente, Melbourne City en PEC Zwolle.