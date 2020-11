Amsterdamse verdachten drillrapsteekpartij Scheveningen blijven in voorarrest

AMSTERDAM - Twee 20-jarige Amsterdammers staan vandaag terecht voor de dodelijke steekpartij op de Rotterdamse Cennethson Janga (19). De steekpartij was vermoedelijk het gevolg van een rivaliteit tussen drillrapgroeps uit Amsterdam ('73 de Pijp') en Rotterdam ('24'). Verslaggever Monica Overdijkink van Omroep West was erbij in de rechtszaal en vertelt aan NH Radio wat daar te horen was.

De dodelijke steekpartij vond afgelopen 10 augustus plaats bij de Scheveningse Pier. “Beide drillrapgroepen waren daar vanwege het mooie weer, maar wisten wel van elkaar dat ze daar waren", vertelt Monica Overdijkink. "Het verweer van de twee verdachten uit Amsterdam is dat zij werden aangevallen door de groep uit Rotterdam.”

De verdachten ontkennen betrokken te zijn geweest bij de steekpartij. “Bijzonder is dat op camerabeelden volgens het OM te zien is dat de verdachten beweging maken naar het slachtoffer. Maar volgens de advocaten is het helemaal niet duidelijk dat zij een steekbeweging maken." Zij betwijfelen of de camerabeelden überhaupt wel bewijs zijn.

Chaos

Die avond werden er veel filmpjes gemaakt en op Snapchat en Instagram gezet. Eén daarvan laat zien dat een groep jongeren gillend en schreeuwend wegrennen. "Wat in ieder geval zeker is, is dat het chaos was die avond.”

Volgens het OM zijn er meer bewijzen dat de twee verdachten betrokken zijn bij de dodelijke steekpartij. De politie vond drie messen in een vuilniscontainer, op één daarvan zat het DNA van één van de twee verdachten. Ook is volgens het OM op de camerabeelden te zien dat de verdachten spullen weggooien.

De rechter wilde één van de verdachten psychologisch laten onderzoeken in het Pieter Baan Centrum, maar omdat die verdachte vier maanden geleden ook al onderzocht, vond zijn advocaat dat een 'beetje zonde van de tijd'. Daar was de rechter het mee eens.

De vervolghoorzitting van de rechtszaak zal waarschijnlijk op 8 februari gaan plaatsvinden. Monica Overdijkink denkt dat de inhoudelijke behandeling mogelijk in mei zal plaatsvinden.