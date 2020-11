Meerderheid Provinciale Staten twijfelt over belang asfaltlaag voor tribunes Formule 1

HAARLEM - Een groot deel van Provinciale Staten is zeer teleurgesteld over de ontheffing die de provincie wil verlenen aan het Circuit Zandvoort voor de plaatsing van een fundering met asfalteringsbrokken. Daar komen in de toekomst tijdelijke tribunes op te staan. Het asfalt ligt er al en gedeputeerde Esther Rommel wil daar nu achteraf een vergunning voor afgeven. Er zouden geen geen natuurvriendelijkere alternatieven zijn, maar milieuorganisaties bestrijden dit ten stelligste.

De asfaltbrokken, die afkomstig zijn van de reconstructie van de racebaan voor de toekomstige Formule 1-races, hebben al veel stof doen opwaaien. De milieuorganisaties kaartten eerder aan dat in de brokken giftige delen zouden zitten, maar dat bestreden het circuit en de gemeente Zandvoort.

Toch blijkt er een ontheffingsvergunning op de natuurwetgeving nodig te zijn, die de provincie nu alsnog wil verlenen. Uit onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het Circuit Zandvoort zelf, zou blijken dat de asfaltbrokken de beste oplossing zou zijn voor de ontwikkeling van de natuur. Er wordt ontheffing verleend voor het verstoren van het leefklimaat van de rugstreeppad en de zandhagedis. Bovendien zou de fundering voor een tijdelijke tribune bij grootschalige evenementen als de F1 van 'groot openbaar belang' zijn.

De omgevingsdienst, die voor de provincie de vergunning moet toetsen, stemt daarmee in. En volgens gedeputeerde Esther Rommel moet je op de specialisten van de omgevingsdienst vertrouwen dat het dan ook zo is. En dat je volgens de wet dan als overheid de vergunning moet verlenen, ook achteraf. "Dan kan ik op mijn kop gaan staan, maar dat is dan wel hoe het werkt", stelt ze

Vraagtekens

Een meerderheid van de statenleden van de PvdA, D66, GroenLinks, de SP, CU en de PvdD zet daar grote vraagtekens bij. "Wie zit er nou aan het stuur? De overheid of een commerciële instantie?", vraagt Michiel Klein van de Christenunie zich tijdens de commissievergadering zich af. Eric Smaling van de SP noemt het 'één groot drama'. En GroenLinks-statenlid Ayse Er vraagt waarom er geen externe deskundigen zijn ingezet om de toch benoemde alternatieven goed te onderzoeken.

Volgens mileuorganisatie Duinbehoud was het namelijk wel degelijk mogelijk om met een plaatfundering een goede basis te maken voor tijdelijke tribunes, waarbij niet een heel groot oppervlakte vol betonbrokken ligt en zandhagedissen ook nog een leefklimaat hebben. Harry Hobo van Natuurbelang bepleit zelfs dat er helemaal geen tribunes nodig zijn om grote evenementen te organiseren. Hij stelt dat de zandhagedis zich wel verschuilt in het hoge gras en naderhand wel weer tevoorschijn komt, zoals ook bij de druk bezochte Jumbodagen is gebeurd.

Rechtszaken

De milieuorganisaties hebben nog jurdische procedures lopen over de kwestie van de asfaltbrokken, waarop tijdelijke tribunes bijgeplaatst kunnen worden. Ze denken voor een meervoudige rechtbank aan te kunnen tonen dat 'groot openbaar belang' voor deze fundering niet aan te tonen is en dat de ontheffingsvergunning niet stand zal houden bij toetsing van de Europese richtlijnen hierover. "Dat is alleen voorbehouden voor kustverdediging, de kolenmijnen in Duitsland, de Mainport van Rotterdam of het waterreservoir in Spanje", stelt Hobo van Natuurbelang.

Gedeputeerde Esther Rommel wil, lopende deze juridische procedures, niet veel kwijt. "De rechter zal het verder bepalen of de procedure goed is verlopen." De Provinciale Staten nemen half december een besluit over de ontheffingsvergunning. Partij voor de Dieren heeft al een motie aangekondigd.