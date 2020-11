Wijdemeerse ondernemers vragen massaal steun aan: vier keer meer dan rest van Nederland

WIJDEMEREN - Zo'n 40 procent van de ondernemers in Wijdemeren heeft steunmaatregelen aangevraagd om de coronacrisis door te komen. Dat is fors meer dan in de rest van Nederland. Het landelijk gemiddelde ligt namelijk op zo'n 10 procent per gemeente. "Een zorgelijk beeld", vindt wethouder Jan Klink.

Wethouder Klink denkt dat de vele aanvragen te maken hebben met het type ondernemers dat in Wijdemeren is. "Doorgaans veel recreatie en horeca-ondernemers. Die hebben het echt heel zwaar", zo vertelt de wethouder tijdens een talkshow die georganiseerd is door vereniging Ondernemend Wijdemeren. Het is een alternatief voor de ondernemersverkiezing die vanwege het coronavirus niet kan doorgaan.

Toch hebben ook Wijdemeerse ondernemers die niets met recreaties of horeca te maken hebben het lastig. Volgens de wethouder heeft bijvoorbeeld ook het bedrijf Dunnebier, dat het lokale weekblad uitgeeft, het moeilijk vanwege de teruglopende advertentie-inkomsten.

Ook de Avonturenfabriek in Loosdrecht die binnen en buiten activiteiten organiseert heeft het moeilijk. "Ik sprak ze laatst nog en dan vind ik het toch wel weer goed om te horen dat ondanks de ellende waar ze nu in zitten, ze toch kijken naar wat wel kan. Ze proberen nu iets met Sinterklaas en thuisbezorgen. Om toch wat omzet te genereren", aldus de wethouder. "Maar het is allemaal aanverwant aan horeca, recreatie en vrijetijdssector. Die hebben het toch echt heel zwaar."

De boel ontplofte

Niet iedereen zag de inkomsten teruglopen door de crisis. Het bedrijf 123inkt uit Nederhorst den Berg zag hun omzet namelijk omhoog schieten. Directeur Ferry Korten legt uit dat van de een op de andere dag de boel ontplofte en de orders verdubbelden. Het bedrijf is gespecialiseerd in kantoorartikelen en aangezien iedereen z'n thuiswerkplek moest inrichten, viel het kwartje voor het bedrijf de goede kant op.

"Vanaf dat moment dachten we 'lekker, het geld komt binnen'. Maar vervolgens zie je alles in het magazijn op een hoopje lopen, omdat we zelf de orders niet kunnen verwerken en de vervoerders het niet aan konden", vertelt hij. "Op het hoogtepunt kreeg de klantenservice meer dan 1000 mails per dag en om de 3 seconden een telefoontje."

Intussen is die storm gaan liggen en zijn de bedrijven beter voorbereid dan tijdens het begin van de crisis.

Bekijk hier de hele talkshow: