Twee minderjarige Haarlemmers aangehouden voor neersteken man bij 'autoverkoop'

De 39-jarige eigenaar wilde zijn auto verkopen, toen de politie rond 17.00 uur een melding kreeg dat er iemand op de Lauernessestraat in de wijk Bos en Lommer in Amsterdam-West zou zijn neergestoken. Het slachtoffer kon nog net aan de politie vertellen dat hij zijn auto wilde verkopen, maar dat de koper hem had neergestoken en er vandoor was gegaan met de auto. Hij is vervolgens zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De auto werd diezelfde dag rond middernacht gevonden op bedrijventerrein Jarmuiden in Amsterdam.

Op 4 november werden de jongens aangehouden. Zij worden verdacht van het medeplichtigheid aan een poging tot gekwalificeerde doodslag. Dat betekent dat ze worden verdacht van een poging tot doodslag in combinatie met een ander strafbaar feit.

Een woordvoerder van de politie laat aan NH Nieuws weten dat het onderzoek nog loopt: "Het is op dit moment nog niet duidelijk of deze jongens alle verdachten zijn, of dat er nog andere verdachten worden gezocht. Het is ook nog niet duidelijk welke rol de jongens hebben gespeeld en of zij ook de auto hebben gestolen. Dat ze minderjarig zijn wil niet zeggen dat ze geen auto kunnen stelen."