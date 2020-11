In gesprek met 'coronastrijders': "Ineens was het in ons kleine ziekenhuisje"

NOORD-HOLLAND - De coronacrisis heeft nu al maanden een enorme impact op onze provincie, waarin de ziekenhuizen aan de frontlinie staan van de bestrijding van het virus. In de vijfdelige podcastserie Coronastrijders praat presentator Arend de Geus met medewerkers van verschillende ziekenhuizen over de gevolgen van corona.

In de eerste aflevering is het thema 'de nieuwe werkelijkheid'. Verpleegkundige Yoandi van der Horst van het Dijklander Ziekenhuis vertelt hoe dat er voor haar uitzag: "Ik liep van de ene naar de andere afdeling, daarbij heb je dan altijd een sluiskamer. Daar lag toen onze eerste coronapatiënt. Het eerste dat ik dacht was: 'het gaat nu echt gebeuren'. Op tv hoorde je er wel over, maar toen was het ineens in ons kleine ziekenhuisje."

Cardioloog Victor Umans van de Noordwest Ziekenhuisgroep: "We zagen het natuurlijk wel een beetje aankomen vanuit China, maar deze werkelijkheid is zó anders. Als dokter mis ik gewoon het directe contact met mijn patiënten."

Dodelijk

Voor intensivist Bas Kors van het Spaarne Gasthuis werd de afgelopen maanden pijnlijk duidelijk hoe dodelijk het virus is. "Net op het moment dat een vrouw van de beademing af is en corona overwint, nemen we haar man op. Zij kunnen nog net naar elkaar zwaaien, haar man moet aan de beademing en zij kan terug naar de afdeling. Zij overleefde dat, maar hij is overleden."

Luister hieronder naar de eerste aflevering van Coronastrijders: