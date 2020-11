Bussums theater Spant dolblij met tonnen coronasteun: "Stap voor stap opbouwen"

Theater Spant krijgt van alle Gooise culturele instellingen verreweg het meeste geld. Het theater heeft dan ook zwaar te lijden gehad onder de coronacrisis. Omdat het onrendabel is om voorstellingen in te plannen die door maximaal dertig bezoekers kunnen worden bezocht, is het theater nog dicht.

"Dat we het geld krijgen is echt fantastisch. Het is een enorme opsteker voor ons allemaal"

Theater Spant noemt het flinke bedrag dat het nu aan coronasteun krijgt dan ook ontzettend goed nieuws na een zware tijd. "We wisten al een tijdje dat deze steun er aan zat te komen, maar het is natuurlijk altijd spannend. Je wil het niet hoog van de toren blazen zolang het nog niet echt zeker is. Dat we het geld krijgen is echt fantastisch. Het is een enorme opsteker voor ons allemaal", stelt theaterdirecteur Haighton.

Vooruitkijken

Met de steun van de provincie en de gemeente op zak kan het Bussumse theater nog meer doen wat het al tijden wil: vooruitkijken. "De ergste ellende hebben we achter de rug. We richten ons nu op volgend jaar september. Dat is wat ons, en de rest van de theaterwereld, betreft het moment dat alles waarschijnlijk weer normaal is. Dat is onze stip op de horizon. Tot het zover is zullen we hopelijk stap voor stap weer opbouwen."

Volgens Haighton is het grote steunbedrag voor theater Spant een grote stap naar het einde van de coronacrisis. "Hier kunnen we weer heel lang mee voort en zorgt ervoor dat we de coronacrisis nog beter doorkomen. We zijn hier echt heel blij mee."

Meer shows

Theater Spant ontwaakt langzaam weer na een noodgedwongen 'coronaslaap'. Vanaf januari staan, als de maatregelen het toelaten, de eerste shows weer gepland. "Tussendoor houden we kleinschaligere shows in De Boerderij in Huizen. Dat is ook hartstikke leuk en ik ben heel blij dat artiesten er graag komen optreden. Daarnaast starten we met een bezorgservice voor maaltijden. Heel anders dan wat we normaal doen, maar we hebben twee koks in dienst dus dachten: waarom niet? Het zorgt er niet alleen voor dat we in beweging blijven en ons laten zien, maar zorgt er ook voor dat het personeel steeds weer meer met een lach aan het werk gaat."