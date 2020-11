Huizers jongens opgepakt na mishandelen en beroven van leeftijdsgenoten

NAARDEN - Vier jongens uit Huizen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag opgepakt nadat ze twee jongens in Naarden-Vesting met geweld zouden hebben beroofd. Dat meldt de politie.

De twee slachtoffers waren met een groepje vrienden aan het chillen op het Vestingpad toen de vier Huizers - tussen de 15 en 17 jaar - er plots aan kwamen. Er ontstond ruzie en vervolgens een opstootje tussen de twee groepen. De twee slachtoffers kregen een paar harde klappen.

Van één van de jongens werden zijn schoenen gestolen. De vier Huizers sloegen daarna op de vlucht.

De gealarmeerde politie zag de jongens even later op twee scooters rijden aan de Naarderstraat in Huizen. Ze werden aan de kant gezet. De gestolen schoenen werden in de buddyseat van een van de scooters gevonden. De jongens werden daarop aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor. Ze zijn in middels alle vier weer thuis. Het onderzoek naar de mishandeling en beroving loopt nog.