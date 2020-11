Heel Holland Bakt-deelnemer Maroeska verloor reuk en smaak door corona

WORMERVEER - Een veelvoorkomend symptoom van corona is verlies van geur en smaak. Dat overkwam ook kookboekenschrijver en oud-deelnemer van Heel Holland Bakt Maroeska Metz. In de derde week van maart kon zij niets meer ruiken en proeven, iets dat essentieel is voor haar werk.

"Mijn smaak en geur is wel voor zeventig, tachtig procent weer terug. Dus ik kan wel weer heel veel. In het begin was het natuurlijk knettergek", vertelt Maroeska in de Ontbijttafel op NH Radio.

"Eerder was ik een keertje waanzinnig verkouden, toen ben ik ook mijn smaak en reuk verloren. Het duurde echt een half jaar voor ik het weer terug had. Toen schrok ik nog veel erger, omdat ik niet wist of het nog terug zou komen."

Koken op automatische piloot

Het leven heeft volgens Maroeska geen zin meer als ze niets meer kan proeven. "Ik hou enorm van lekker eten. De lol is er dan wel af." Ze merkte dat ze minder ging eten. "Die vijf kilo die er altijd al af wilde, heb ik er nu met gemak afgekregen."

Maroeska heeft al een lange tijd ervaring in de keuken, dus ze wist nog wel veel klaar te maken. "Je doet het volledig op je automatische piloot, maar als je iets af wil maken, moet je iemand anders vragen om het af te proeven."

Oefenen

"Ik denk dat mijn geur en smaak over een paar maanden weer helemaal terug zijn", zegt Maroeska, "ik oefen het ook. Via iemand die hiervoor naar een kliniek was gegaan, hoorde ik dat je iedere dag een paar keer moet ruiken aan dingen die heel sterk ruiken."

Ze is begonnen door een paar keer per dag aan koffie te ruiken, daarnaast heeft ze een hele kast met sterk ruikende kruiden. "Dan pakte ik een potje anijs om er eventjes aan te ruiken, toch om de geur eventjes te trainen."

Luister hieronder het hele fragment terug