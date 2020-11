KNVB komt met nieuwe regels tegen zwart geld

ZEIST- Voetbalbond KNVB komt met nieuwe regels om zwart geld en criminele inmenging bij amateurverenigingen tegen te gaan. Vanaf 1 januari moet het verboden worden dat spelers betaald krijgen door derden of meer krijgen overgeschreven dan een onkosten- of vrijwilligersvergoeding, schrijft het AD

Bedoeling is dat alleen ‘pure’ amateurspelers overblijven en contractspelers die met verenigingen spelerscontracten hebben die geregistreerd zijn door de KNVB.

De KNVB stelt nu extra alert te zijn doordat clubs door corona - en zwaar geslonken inkomsten - een nog aantrekkelijker prooi kunnen zijn voor criminelen. "We weten dat verenigingen het financieel heel moeilijk hebben", zegt bestuurssecretaris Mark Boetekees van de KNVB tegen de krant. "Controleren is heel lastig", geeft hij toe. "De afspraken zijn op basis van ‘high trust, high penalty’: komen we erachter dat sprake is van overtreding dan zijn de sancties niet mals. Je moet dan denken aan verplichte degradatie en schorsing voor lange tijd van spelers." Hij spreekt over jaarlijkse steekproeven.