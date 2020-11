Verlaten boerderij in Middenmeer uitgebrand

MIDDENMEER - Aan de Tussenweg in Middenmeer is een leegstaande boerderij uitgebrand. Volgens getuigen zaten de ramen dichtgetimmerd.

De brand brak rond middernacht uit. De brandweer is enkele uren bezig geweest met blussen, en meldde rond 2.15 uur dat de brand onder controle was.

Volgens getuigen zou het gaan om een leegstaande boerderij, waarvan de deuren en ramen waren dichtgetimmerd. Er was niemand aanwezig en er is dus ook niemand gewond geraakt.

Bluswater

In de omgeving was voor de brandweer ter plaatse een tekort aan bluswater. Om die reden werd assistentie opgeroepen, zodat er voldoende waterwinning mogelijk was.