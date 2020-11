VLOG: Wat zit er achter de naam Wadwaaaay?

Het ligt deels in de gemeente Medemblik en deels in de gemeente Opmeer. Het dorp heeft ongeveer 420 inwoners en is gelegen tussen de dorpen Spanbroek en Wognum. Desi ging op pad om te achterhalen: waar komt deze naam vandaan? De eerste ontdekking is de uitspraak van het woord. "Wij leggen meer de nadruk op waàày", vertelt een bewoner op de fiets.

Een bewoner die al haar hele leven in het dorp woont weet het ook niet. "Ik heb geen idee". En dan de belangrijkste vraag: lukt het Desi om binnen 1-minuut van het begin tot het eind van het dorp te rennen?

Benieuwd of Desi erachter komt waar 'Wadway' voor staat? Bekijk dan de video.