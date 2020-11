Gemeente Amsterdam onderzoekt verbod op vrachtwagens met gebrekkig zicht op dode hoek

AMSTERDAM - De gemeente is juridisch aan het onderzoeken of vrachtverkeer met een gebrekkige dode hoek-voorziening uit de stad kan worden geweerd. In de tussentijd wil de gemeente met het bedrijfsleven in gesprek om te kijken of ze niet vrijwillig tot afspraken kunnen komen.

"Dat scheelt mij veel gedoe en juristen, maar kunnen we wel stappen zetten", zegt verantwoordelijk wethouder Verkeer en Vervoer Sharon Dijksma in reactie op een onderzoek van AT5 onder ruim 1800 Amsterdammers naar de verkeersveiligheid in de stad.

'Heel vervelend'

Uit dat onderzoek blijkt dat driekwart van de ondervraagden zich in meer of mindere mate onveilig voelt in het verkeer. "Ik vind dat heel vervelend. Je moet je eigenlijk overal in de publieke ruimte veilig voelen. Dat geldt niet alleen voor te veel wapens op straat, ook als je op de fiets zit, te voet bent of in de auto zit, moet je je veilig wanen in je omgeving."

'Elk slachtoffer is er een te veel'

De verkeersveiligheid in Amsterdam krijgt van de leden van het AT5-Panel een 'zes' als gemiddeld rapportcijfer. Rijgedrag van anderen, drukte in het verkeer en een onduidelijke inrichting van de weg spelen daarin mee. "Ik ben ambitieus, dus een 'zes' is toch een beetje mager", reageert de wethouder. Volgens haar doet de gemeente al heel veel aan het verbeteren van verkeersveiligheid. "Maar een 'zes' is niet genoeg. Er moet wel meer gebeuren, want elk ongeluk, elk slachtoffer is er wel een te veel."

Amsterdammers zien het liefst dat de gemeente meer gaat handhaven om de verkeersveiligheid te verbeteren, zo blijkt uit de enquête. Volgens Walther Ploos van Amstel, lector stadslogistiek aan de HvA, rijdt in de stad dagelijks zwaar en onveilig vrachtverkeer rond dat er niet thuishoort. Volgens hem is het een kwestie van handhaven, maar gebeurt dat nu niet.