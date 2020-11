Gemeente Alkmaar waarschuwt voor 'oplichters' die overheidsdiensten aanbieden

In de tweet van de gemeente heeft zij het over 'oplichters', maar het is nog niet zeker of daar sprake van is. Dit moet blijken uit het onderzoek van ACM. "Een dienst als deze aanbieden is niet strafbaar, maar het moet wel duidelijk zijn dat het een commerciële partij is. Dat onderzoeken we nu."

Het is aan de consumenten zelf om te bepalen of hij of zij gebruik wil maken van zo'n tussendienst, maar ACM zegt dat er geen toegevoegde waarde is aan is. Gemeente Alkmaar raadt mensen met klem af om zaken te doen met het bedrijf.