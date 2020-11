Vandalen laten spoor van vernieling achter op Weesper golfbaan, zeker 20.000 euro schade

De medewerkers besloten zaterdag de golfkarretjes extra achter slot en grendel te zetten, maar dat maakte niets uit: de loods werd 's avonds opengebroken en met de karretjes werd het laatste hole van de golfbaan kapot gereden. "We dachten na zaterdag ons portie wel te hebben gehad, maar dat was helaas niet zo. Ze hebben er echt een puinhoop van gemaakt. Er zijn echt grote sporen ontstaan op de baan en een paar bunkers zijn kapot gereden. Een van de golfkarretjes hebben we teruggevonden in de sloot."

Het was afgelopen weekend twee keer raak. Zowel zaterdag- als zondagochtend trof Van Galen een enorme ravage aan op de golfbaan. De eerste nacht bleken de vandalen de golfkarretjes aan de praat te hebben gekregen en werd de 'driving range' kapot gereden. Hoewel de karretjes op slot stonden, was het volgens Van Galen een koud kunstje om ze aan de praat te krijgen. "Met een schroevendraaier kun je zo'n ding zo starten", stelt de golfbaaneigenaar.

Flinke schade

Van Galen schat de schade op zo'n 20.000 euro. "Dan heb ik het alleen over de kosten die we moeten maken. Er gaat ook nog eens heel wat tijd overheen voordat de baan weer helemaal netjes is. Het is najaar. Voordat alles weer een beetje groeit ben je zo een paar maanden verder."

De eigenaar van de Weesper golfbaan hoopt dat mensen iets gezien hebben van de vernielingen en contact met hem opnemen. "Als we de daders op kunnen sporen, kan ik de schade tenminste verhalen. Nu heb ik niks, want de baan is niet verzekerd tegen vandalisme. Dat is haast onmogelijk en bovenal onbetaalbaar. Ik heb een beloning van 350 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Alle andere tips die binnenkomen krijgen ook een presentje. Laat iedereen zich maar bij mij melden."

Camera's

Om te voorkomen dat de vandalen nog een keer langskomen, gaat de golfbaan camera's ophangen. "Maar dat is een flinke investering, want het moet de hele golfbaan in de gaten houden. Kennelijk is het nodig."