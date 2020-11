Gedichten Haarlemse stadsdichter Willemien Spook gebundeld

HAARLEM - Vandaag, op de verjaardag van de stad Haarlem, verschijnt de bundel 'Stadsdochter' van Willemien Spook. Van 2017 tot 2020 was Willemien Spook (Haarlem, 1955) stadsdichter van Haarlem. De bundel bevat een selectie van meer dan honderd gedichten die zij in deze periode schreef.

Geboren en getogen Haarlemmer Willemien Spook rond met de bundel een bijzondere periode af, waarin ze de ook de minder bekende plekken in de stad leerde kennen. "Ik vond het eervol om te doen. Dat de stad mij het vertrouwen heeft gegeven. En ik dacht de stad al helemaal van haver tot gort te kennen, maar de stad leeft nog veel meer dan ik dacht."

Na het vertrek van de Spook is de vacature van Haarlemse stadsdichter nog niet ingevuld. Even was Darryl Danchelo Osenga benoemd, maar na commotie over eerder uitlatingen van hem werd het stadsdichterschap weer van hem afgenomen. Tot nu toe heeft de gemeente nog geen andere kandidaat naar voren geschoven.