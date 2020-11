Volendam-fans capo 1 en capo 2 zitten noodgedwongen voor de buis

VOLENDAM - Volendam-fans capo 1 en capo 2 volgen door de coronacrisis noodgedwongen hun cluppie voor de buis. "Het is verschrikkelijk. Je mist die sfeer vooral. Het is saai", zegt Dick Kwakman (capo 2).

"Het is even niet anders. Misschien kunnen wij in het nieuwe jaar wel weer naar het stadion", vult Rob Schilder (capo 1) aan, die al meer dan twintig jaar trouwe supporter van de Volendammers is.