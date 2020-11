Bescheiden feestje voor 775ste verjaardag Haarlem

HAARLEM - Het had een groot feest moeten zijn in de stad met eindeloos veel activiteiten om de 775ste verjaardag van de stad te vieren. Maar corona gooide roet in het eten en daarmee werden de meeste feestelijkheden afgelast . Desondanks hingen de vlaggen uit, werd er taart gegeten en wordt er vanavond geproost op het jubileumjaar. "Het is echt een speciaal gevoel vandaag", vertelt burgemeester Jos Wienen. "Dit is Haarlem-dag!"

Vanmorgen ging het traditionele taartmoment met de onthulling van de stadsrechten, gewoon door. Wel met maar een handjevol gasten in tegenstelling tot andere jaren. "Het is een jubileum jaar en we hadden echt uit willen pakken", vertelt Wienen. "Heel erg jammer dat dit niet kan, maar we hopen dat we later in dit jaar alsnog activiteiten kunnen uitrollen."

Na het taartmoment gaf de burgemeester het startsein voor een educatieve fietsroute voor scholieren langs historische plekken. Frans van Rumpt, docent op de Schoter Scholengemeenschap, heeft is de initiatiefnemer van de route. "Met deze fietsroute leren ze iets over de stad en historische gebouwen en ze bereiden zich gelijk voor op het eindexamen geschiedenis, dus een hele goed combinatie."

Tentoonstelling en digitale wandeling

In de Bavo lanceerde de burgemeester een tentoonstelling over de Haarlemse geschiedenis en een digitale wandeling (Wandel mee met middeleeuwse Haarlemmer). Middels een app, kunnen Haarlemmers meer te weten komen of hoe het leven van Haarlemmers was in de middeleeuwen.

Vanavond om 19.00 zal de burgemeester proosten op de 775e verjaardag en deze zal middels een livestream op NH Nieuws te volgen zijn. Alle Haarlemmers zijn uitgenodigd om mee te proosten.