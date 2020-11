Te weinig aanmeldingen Martin Neesen Prijs: "Langedijk loopt zo tienduizend euro mis"

Sinds september kunnen inwoners van Langedijk verenigingen, organisaties en personen aanmelden, maar tot nu toe zijn er bijna geen nominaties ingezonden. "Het verenigingsleven ligt (bijna) stil, er gebeurt vrijwel niets. Wij zien dat ook aan de aanvragen voor steun, die blijven ver achter vergeleken met andere jaren", vertelt Frits Westerkamp van de stichting tegen NH Nieuws.

Volgens Westerkamp kan die steun vanuit de stichting of het prijzengeld een groot verschil maken. Op 31 december is de laatste aanmeldingsdatum. "Dan moeten we een selectie maken en daar is natuurlijk wat tijd voor nodig."

Nominaties nodig

Maar zonder aanmeldingen, geen nominaties en dat betekent: geen prijsuitreiking. De stichting roept inwoners daarom op om mensen en organisaties die zich inzetten voor de samenleving in Langedijk snel aan te melden.

In maart dit jaar was de organisatie Langedijk al genoodzaakt het concert te cancelen, maar de stichting heeft goede hoop het evenement volgend jaar door te laten gaan. "In maart 2021 hopen we toch echt weer een Lief Langedijk concert met uitreiking te kunnen organiseren."

Goede doel

Als de festiviteiten vanwege de maatregelen volgend jaar maart niet door kunnen gaan, wordt het evenement uitgesteld tot na de zomer. "Als we ook dan niet bij elkaar kunnen komen, zijn we genoodzaakt toch een digitale uitreiking te organiseren", aldus Westerkamp.

Kaartjes voor het onder voorbehoud geplande evenement op 19 maart zijn gratis, maar bezoekers wordt gevraagd om een vrijwillige bijdrage. Lief Langedijk verdubbelt het opgehaalde bedrag. De opbrengst gaat naar Stichting Babyspullen.