Denemarken neemt organisatie EK handbal over van Noorwegen

HERNING - De Nederlandse handbalsters beginnen het EK volgende week in de Deense stad Kolding. Die havenstad op het schiereiland Jutland is ruim een week voor de start van het toernooi vastgelegd als tweede speellocatie, naast Herning.

Ze besloten het toernooi volledig op Deense bodem te spelen. Maandag gaf de regering daarvoor groen licht. Naast Herning werd Kolding vastgelegd als tweede speelstad. "Normaal gesproken duurt zoiets jaren om te organiseren, maar met hulp van onze medewerkers en partners zijn we erin geslaagd om een oplossing te vinden, zodat we het EK volledig op Deense bodem kunnen spelen", zei de voorzitter van de Deense handbalbond.

Denemarken zou het EK samen met Noorwegen organiseren, maar op last van de gezondheidsautoriteiten en de politiek trokken de Noren zich vorige week terug vanwege de aangescherpte coronaregels. De Europese handbalfederatie EHF moest daardoor samen met Denemarken in allerijl op zoek naar een alternatief.

De Nederlandse handbalsters zouden het toernooi aanvankelijk beginnen in de Noorse stad Trondheim. De wereldkampioen start het EK volgende week vrijdag om 20.30 uur in de Sydbank Arena tegen Servië. De andere tegenstanders in de eerste ronde zijn Kroatië (6 december) en Hongarije (8 december).

De eerste drie van de poule gaan door naar de hoofdfase. Als Nederland daarbij zit, blijft het in Kolding. De wedstrijden uit de andere groep in de hoofdronde zijn in Herning, waar ook de finaleronde met de nummers 1 en 2 van beide poules wordt gespeeld. De finale is op 20 december.

"Het was een bijzonder uitdagende week in deze toch al uitdagende tijd", zegt EHF-voorzitter Michael Wiederer. "We kunnen de flexibiliteit van de Deense handbalbond niet genoeg prijzen. Ze hebben een veilige omgeving gecreÙerd op de tweede, nieuwe speellocatie."