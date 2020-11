Opgeviste Ferrari wordt onderdeel van Netflix serie

BLOKKER - De Ferrari Mondial die afgelopen zomer bij toeval werd gevonden in het Amsterdamse 'IJ' krijgt de hoofdrol in een Netflix serie. De bijzondere vondst staat momenteel bij autobedrijf Ooyevaar in Blokker waar hem eigenlijk de sloop stond te wachten.

Hierdoor was de enige overgebleven optie de auto slopen, dat is ook waarvoor de auto bij het bedrijf van Lowie is gebracht. "Totdat wij benaderd werden om de auto even apart te houden voor de opnames van een nieuwe Netflix serie."

"Voor ons werd het tijd om het verhaal af te sluiten", vertelt Lowie Hoedt, eigenaar van autodemontagebedrijf Ooyevaar in Blokker. Eerst is er nog geprobeerd om de Ferrari aan Artis te gunnen voor het onderwaterdeel van de Amsterdamse grachten, dit is door omstandigheden echter niet door gegaan.

De auto zal daarom nog wat langer te zien zijn in Blokker. De opnames van de serie staan namelijk gepland voor februari/maart. "De auto staat niet in de weg en mensen maken er nog steeds foto's van. Dus als er nog meer mensen een foto willen van de Ferrari kunnen ze rustig nog even langs komen."

Tipje van de sluier

Waar de serie over gaat weet Lowie niet precies. Toch kan hij wel een klein tipje van de sluier oplichten. We krijgen te zien hoe die auto mogelijk in het water terecht is gekomen. "Het gaat over twee jongens die op jonge leeftijd heel snel veel geld verdienen, waarmee ze een blitse auto kopen en dat snel geld niet altijd goed afloopt." En dus is er nog een wijze les te trekken uit deze serie.

Voor de serie zal de auto wel weer in het water worden gegooid. "Dat is in principe natuurlijk ook waar de serie om draait", zegt Lowie. "Hoe mooi is het dat ze het originele wrak dan weer voor die opnames kunnen gebruiken."