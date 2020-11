Tientallen hondenpootjes besmeurd met teer na wandeling bij Hoofddorpse recreatieplas

HOOFDDORP - Bij werkzaamheden aan het fietspad rondom de Toolenburgerplas in Hoofddorp zijn vorige week tientallen honden besmeurd geraakt met teer. Nietsvermoedende hondeneigenaren liepen een rondje over het pad, totdat zij ontdekten dat het teer op sommige plaatsen nog niet helemaal was opgedroogd. De dierenarts in Toolenburg ontving tientallen viervoeters met besmeurde poten en buiken.

"Vorige week ging ik samen met een vriendin een rondje wandelen rondom de Toolenburgerpas. Ik wist dat er werkzaamheden waren, maar die avond waren de hekken weg en er liepen heel veel mensen met honden", vertelt Michelle Mars uit Hoofddorp.

"Ik had mijn hond aan de riem en we liepen samen het fietspad over, tot het moment dat ik voelde dat het teer nog nat was. Wij gingen gelijk van het pad af, maar de pootjes van mijn hond Pip zaten er gelijk onder."

Vervelend aan de pootjes

Mik van Toorenburg is manager van Dierenkliniek Lussing in Toolenburg en laat weten dat hij op één dag een tiental honden heeft moeten schoonmaken. "Teer is heel vervelend aan de pootjes, het is namelijk erg lastig om het eruit te krijgen. Daarnaast is het ook gevaarlijk als het asfalt nog heet is. Mik vertelt dat roomboter of een andere vette substantie goed werkt om het schoon te krijgen. "Gebruik geen chemische middelen, dat kan irritaties geven", benadrukt hij.

Op Facebook regent het reacties op een bericht van Michelle. Een mevrouw schrijft: "Bij mijn zoon ook gebeurt met zijn hond. Alles zit onder thuis, vreselijk! En natuurlijk de poten van zijn hond, zo zielig." Een ander laat weten dat ook haar hond onder de teerspetters zit: "Zo zielig het zit helemaal tussen z’n tenen en z’n hele lijf vol spetters."

Kritiek

Toch zijn er ook mensen die kritisch zijn op de hondeneigenaren: "De Toolenburger plas is ook afgesloten omdat ze aan het asfalteren zijn. De borden staan er al maanden, tot eind november. Dus waarom dan toch gaan lopen met de hond?", merkt iemand op.

Maar volgens Henny Couzijn, wiens hond Daiko ook door het teer liep, laat weten dat het helemaal niet duidelijk was afgezet: "De hekken waren weg en verder waren er ook geen waarschuwingen meer voor het natte teer. ze hadden het gewoon even goed moeten afzetten. Je gaat toch ook niet een snelweg half afzetten als je aan het asfalteren bent?"

Waarschuwingsborden

De werkzaamheden zijn volgens de gemeente wel degelijk goed aangegeven: " Er zijn vijf verkeersregelaars ingezet, maar het blijkt dat mensen de borden en de instructies van de verkeersregelaars negeren. Het is een ergerpunt vanuit de aannemer en het ingenieursbureau, want wanneer ze hier mensen op aanspreken, krijgen ze een grote mond. Als handhaving er is gaat het een korte tijd goed, maar die kunnen er niet altijd staan."



"Duidelijke markeringen of niet. Wij baalden hier enorm van, we dachten tijdens het lopen: 'misschien slijt het er nog af', maar eenmaal thuis moesten we echt heel veel boter en olie gebruiken. Het zat helemaal aan haar poten en onder aan haar buik", aldus Michelle.