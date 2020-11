'Zieke' aardrijkskundeleraar moet 36.000 euro betalen aan onderwijsinstelling Esprit

AMSTERDAM - Een aardrijkskundeleraar ontving twee jaar lang loon en onkosten nadat hij zich ziek had gemeld, maar bleek in die twee jaar ergens anders werkzaam te zijn. Onderwijsinstelling Esprit daagde de leraar daarom voor de rechter, voor een vordering van zijn volledige bruto neveninkomsten en het in die periode doorbetaalde loon.

De rechtbank heeft Esprit in het gelijk gesteld. In totaal moet de docent zo'n 36.000 euro terugbetalen, inclusief de re-integratiekosten die Esprit voor de leraar had gemaakt. De rechter noemt als reden voor de terugvordering dat de docent niet heeft gemeld dat hij bij een andere onderwijsinstelling aan het werk was.

De docent is het niet eens met de uitspraak. Zijn andere werk voerde hij 'buiten werktijd' uit en volgens hem is de functie niet vergelijkbaar met het werk dat hij deed voor Esprit. Bij zijn andere werkgever hoefde hij namelijk niet samen te werken: zijn ziekteverlof kwam ook na een samenwerkingsconflict bij Esprit. Ook zegt hij dat hij zijn functie gewoon heeft genoemd bij de bedrijfsarts, en hij ging ervan uit dat de vorige gemachtigde het had gemeld bij Esprit.