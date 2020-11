Verbazing over kerstcadeau Hilversumse ambtenaren: "Waarom geen lokale cadeaus?"

De Hilversumse VVD-fractie stelt dat ambtenaren van de gemeente dit jaar een landelijke cadeaubon krijgen als kerstgeschenk en noemt dat 'best moeilijk te behappen'.

Hilversumse ondernemers hebben het zwaar door de coronacrisis en kunnen alle steun meer dan gebruiken. Als de gemeente de jaarlijkse cadeau's voor het personeel lokaal koopt zou dat helpen, zo is de gedachte. "Het zou ons veel leuker geleken hebben als er een selectie van

Hilversumse producten was ingekocht om cadeau te doen. Zou u kunnen

toelichten wat de overwegingen geweest zijn om een grote landelijke keten deze

omzet te gunnen in plaats van de Hilversumse winkeliers?", vragen VVD-raadsleden Frits Vogel en Hiddo Fennema zich af in raadsvragen over het kerstcadeautje.

De VVD-fractie wijst er op dat de gemeente samen met Hilversum Marketing zelf campagne voert om de lokale middenstand te steunen. Door het hele dorp hangen posters om Hilversummers en ander winkelend publiek oproepen op lokaal te shoppen. De partij wil daarom weten of burgemeester en wethouders van Hilversum nog kansen zien om alsnog ook zelf lokaal te kopen voor het personeel.