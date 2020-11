Bussums appartement drie maanden op slot na vondst hennepplantage

De politie ontdekte vorige maand dat het appartement volledig was ingericht voor de hennepteelt. In elke ruimte van het tweekamerappartement stond minimaal één kweektent.

De politie vermoedt dat er meerdere oogsten hebben plaatsgevonden en noemt het aannemelijk dat het pand al langere tijd werd gebruikt voor het op grote schaal telen van hennepplanten. Op het moment dat de politie de plantage ontdekte stonden er 49 plantjes.

Zeer gevaarlijk

De gemeente stelt dat de situatie in het appartement zeer gevaarlijk was. Er werd onder meer illegaal stroom afgetapt, waardoor er brandgevaar was.

De sluiting van drie maanden moet ervoor zorgen dat de situatie in en om het pand weer tot rust komt.