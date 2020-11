Soroptimistclub in Hoorn zamelt geld in voor opvanghuis voor vrouwen in Alkmaar

Aanstaande woensdag start de 'Orange the world'-week waarin wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor geweld tegen vrouwen en meisjes. In West-Friesland hebben ze daar dit jaar extra acties aan toegevoegd. De Soroptimistenclub Hoorn zamelt namelijk geld in voor het Oranjehuis in Alkmaar: een opvanglocatie voor vrouwen uit onder andere West-Friesland. Ook worden net als vorig jaar veel West-Friese gebouwen belicht en wordt opgeroepen een oranje kaars voor het raam te branden.

"Elk jaar sluiten veel gemeentes zich aan bij deze actie", vertelt Maja de Haan, "maar dit jaar was het animo bij ons niet zo groot als vorig jaar." Het verlichten van de gebouwen kost de gemeentes extra geld en dat is er dit jaar niet, vermoedt De Haan. Ze moesten goed hun best doen om gebouwen dit jaar in het oranje licht te krijgen en dat is gelukt.

Om toch voldoende oranje licht te verspreiden en zo aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen roept de Soroptimistclub - een vereniging die zich inzet voor een betere positie van vrouwen - op om de huizen van particulieren en bedrijven ook te verlichten. "Wij hopen dat zoveel mogelijk mensen een oranje kaars voor het raam willen laten branden. Hoe meer mensen er mee doen hoe meer aandacht er komt voor dit probleem."

Oranje huisjes

Oranje huizen is een thema binnen de club: zij zetten zich momenteel namelijk ook in voor het Oranjehuis in Alkmaar - de opvanglocatie voor vrouwen uit West-Friesland die te maken hebben met huiselijk geweld. "Ik maak en verkoop oranje huisjes van glas-in-lood om geld in te zamelen voor een nieuwe bus die nodig is, vertelt Maja."

Het 'Blijfhuis' is dringend op zoek naar een tweedehands personenbus voor het vervoer van vrouwen en kinderen van en naar hun schuiladres. "De bus die ze nu hebben, is erg oud en voldoet niet meer aan de eisen. Wij vinden dat de vrouwen en kinderen veilig vervoerd moeten kunnen worden en zetten ons daar voor in."

Er is ongeveer 30.000 euro nodig voor de bus.