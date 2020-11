Uitgeputte Groot zet na dit seizoen punt achter imposante handbalcarrière

"Na veel jaren handballen op het hoogste niveau ben ik zowel fysiek als mentaal uitgeput", aldus de Alkmaarse handbalster. "Als je op het hoogste niveau wil spelen, moet je een reserve hebben en ik voel dat de batterijen bijna leeg zijn. Dus het is tijd om te stoppen. Ik kijk er naar uit om het seizoen in Odense af te sluiten en zal er alles aan doen om met een titel te eindigen."

Quote

Vorige maand behoorde Groot verrassend tot de voorselectie van Oranje voor het EK van dit jaar. Ze behoorde echter niet tot de definitieve selectie die begin november werd bekendgemaakt. "Natuurlijk respecteren en steunen we de beslissing die Nycke heeft genomen", aldus Ulrik Kirkely, de coach van Odense. "Nycke is een fantastische en getalenteerde handbalspeelster met een geweldige carriÞre achter de rug. Ze heeft ongelooflijk veel betekend en betekent nog steeds veel voor Odense Handball, zowel op als naast het veld."

Odense

Bij Odense staan ook Dione Housheer, Tess Wester en Lois Abbingh onder contract. Voor haar tijd in Denemarken was Groot succesvol bij het Hongaarse Gyori, waar ze twee keer de Champions League won. Daarvoor speelde ze in het buitenland voor de Deense clubs Holstebro en Midtjylland.