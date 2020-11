Er wordt flink minder getest, toch groeien de Gooise coronateststraten door

BUSSUM - Er worden de laatste weken steeds minder coronatests afgenomen in de Gooise teststraten in Bussum en Huizen. Toch wordt de testcapaciteit de komende tijd verder opgevoerd. De Gooise teststraten willen doorstomen naar een capaciteit van 1.500 tests per dag.

De afgelopen dagen werden er in de teststraten van Bussum en Huizen tussen de 400 en 600 tests per dag gedaan. Dat was een paar weken geleden nog wel anders toen er elke dag ruim 700 testers op de stoep stonden. Ook de wachttijden voor een test liepen lange tijd erg hoog op.

De reden dat de teststraten hun capaciteit de komende tijd toch blijven opvoeren heeft te maken met het reguliere griepseizoen dat voor de deur staat. De verwachting is dat meer mensen zich gaan laten testen.

Daar komt nog eens bij dat GGD's binnenkort ook mensen zonder klachten - die uit het bron- en contactonderzoek komen of een melding hebben gehad van de corona-app - moeten gaan testen. De capaciteit is dan nodig, zo is de verwachting.

Meer testlijnen

De twee Gooise teststraten hebben nu nog een capaciteit van ruim 1.000 tests per dag. In de teststraten zijn drie 'testlijnen' open, waar auto's en fietsers en voetgangers terecht kunnen. De straten kunnen vijf of zes 'testlijnen' aan.

De rust bij de twee teststraten zorgt er nu overigens voor dat mensen die getest willen worden meestal nog dezelfde dag terecht kunnen. De testuitslag is in de meeste gevallen dan in minder dan een dag tot 38 uur binnen.