Stichting Juniusfonds zoekt ambitieuze migrantenvrouwen

WEST-FRIESLAND - Stichting Juniusfonds is voor een nieuw project op zoek naar migrantenvrouwen met ambitie, vertelt Rosa van den Bosch van het Juniusfonds aan WEEFF Radio. De Westfriese stichting wil de vrouwen in de regio begeleiden bij het vinden van een passende carrière bij de diploma's of opleidingen die zij al hebben.

Migranten zitten vaak in een lastige situatie als ze hier in Nederland komen, legt Van den Bosch uit. Diploma's die in het land van herkomst waardevol zijn worden niet overal op dezelfde manier gewaardeerd. "Het doel is om anderstalige vrouwen zo snel mogelijk aan een geschikte opleiding te helpen en daarmee hun arbeidskansen te vergroten", zegt Rosa van den Bosch.

Het streven van het project is vooral het vinden van een studie voor deze vrouwen. "Maar mocht het nou blijken dat het starten met een baan makkelijker is, dan is dat ook mogelijk."

Vrouwen die zich op willen geven kunnen dat doen tot half december. Als vrouwen zich aanmelden komen zij eerst in een voortraject. Eerst is er een korte kennismaking, daarna volgt een taaltoets van edINOVA en als laatste is er nog een uitgebreide intake om te kijken of de vrouwen echt in staat zijn om mee te doen en om te kijken of de motivatie hoog genoeg is.

Nieuw project

Het project is een pilot en daarom is het afwachten hoe succesvol de campagne gaat worden, toch heeft Rosa van den Bosch van Stichting Juniusfonds er een goed gevoel over. "We zijn benieuwd wat voor resultaat het op gaat leveren, maar we zijn er van overtuigd dat dit een unieke kans is voor deze dames en dat we hen hier heel ver mee kunnen helpen."