Toch zorgbonus voor alle medewerkers van ziekenhuis Tergooi

Er was twee weken geleden nog veel te doen over de zorgbonus voor Tergooi-personeel. Het ziekenhuis beloofde alle medewerkers hun bonus over te maken, ongeacht of ze het geld toegezegd had gekregen uit Den Haag.

Het ziekenhuisbestuur moest daar later op terugkomen: volgens een lijst van het ministerie had slechts een beperkt deel van de medewerkers recht op de bonus. Het gaat om onder meer verpleegkundigen van de intensive care, ambulancepersoneel en artsen, maar ook schoonmakers. De rest van het personeel zou geen aanspraak maken op de bonus, waardoor Tergooi het - hoewel het wel voor alle medewerkers een bonus had aangevraagd - toch niet aandurfde om het geld voor te schieten en alle medewerkers al uit te betalen. Dat was een te groot risico en zou een te groot gat slaan op de begroting van het ziekenhuis.

Het terugkrabbelen van Tergooi zorgde voor onbegrip onder het personeel, vakbond FNV Zorg en Welzijn noemde het een 'klap in het gezicht'.

Aanvraag goedgekeurd

Tergooi zegde toe dat de rest van het personeel de bonus ook zou krijgen als de aanvraag daartoe was goedgekeurd door het ministerie.

Dat is nu dus gebeurd. "We zijn er erg blij mee dat we nu toch al onze medewerkers extra kunnen belonen voor hun werk tijdens de coronacrisis", reageert een woordvoerder van het ziekenhuis.