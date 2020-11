De Peiling: Carbidschieten toestaan of ook verbieden?

Op meerdere plekken in het land overwegen burgemeesters carbidschieten tijdens de jaarwisseling te verbieden. Vanavond vergaderen de veiligheidsregio's er over. Wat vind jij? Moeten we dit alternatief voor vuurwerk toestaan of ook verbieden?

Carbidschieten is in trek als alternatief voor het afsteken van vuurwerk. Vuurwerk is dit jaar verboden, om ziekenhuizen te ontlasten. Omdat het verbod niet geldt voor carbidschieten, wint dat nu snel aan populariteit.

Letsel

Uit het hele land stromen de bestellingen binnen bij carbidverkopers. Voorheen was het vooral populair in Noord- en Oost-Nederland. De oudejaarstraditie staat sinds 2014 op de lijst van immaterieel erfgoed. Bij de afgelopen jaarwisseling werd 6 tot 9 procent van het vuurwerkletsel veroorzaakt door carbidschieten. Boa's

De Nederlandse Boa Bond zou graag zien dat carbidschieten tijdens de jaarwisseling verboden wordt. Voorzitter Erik Lakenman is bang dat er rond de plekken waar carbid wordt geschoten opstootjes ontstaan en dat carbid als wapen wordt ingezet waarmee projectielen naar hulpverleners worden geschoten.

Quote Carbidschieten bij de Amsterdamse grachten is zeer onverstandig John Schoonheim, Stichting Carbidschieten Drenthe

Boerenverstand

Ervaren carbidschieters zijn bezorgd over de plotselinge landelijke interesse in hun liefhebberij. "Het is niet ongevaarlijk. Je moet je gezonde boerenverstand gebruiken en geen gekke dingen doen", zegt John Schoonheim, voorzitter van de Stichting Carbidschieten Drenthe tegen de NOS. "Carbidschieten bij de Amsterdamse grachten is bijvoorbeeld zeer onverstandig. Je moet veel ruimte hebben."



Wat vind jij?

Zeg het maar: verbieden we deze jaarwisselingen ook het carbidschieten, net als vuurwerk? Of vind je dat dit moet kunnen?