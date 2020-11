Burgemeester Velsen vindt Zwarte Piet-spandoeken en graffiti verwerpelijk

IJMUIDEN - Burgemeester Frank Dales is niet te spreken over de actie van afgelopen weekend, waarbij meerdere spandoeken met de tekst ‘I love Zwarte Piet’ erop in IJmuiden werden opgehangen. Ook was op een aantal panden met graffiti dezelfde leus geschreven. Dales vindt het beschadigen van gebouwen verwerpelijk. "Daar word ik pisnijdig van, van andermans spullen blijf je af!"

Burgemeester Frank Dales (l) en de met graffi bewerkte muren van het Witte Theater - NH Media/ Defenders IJmuiden

"Toen ik hoorde van de spandoeken verscheen in eerste instantie een kleine glimlach op mijn gezicht, want dit is typisch IJmuiden", zegt Dales. "IJmuidenaren zeggen wat ze denken en zijn recht voor zijn raap, en een ludieke actie kan ik waarderen. Iedereen mag zeggen wat hij vindt, maar niet op deze opdringerige manier. Daarbij heeft iedereen vorig weekend naar aanleiding van het spandoek op het viaduct bij het Pontplein ('Welkom Sint en Zwarte Piet', red) zijn mening kunnen uiten, en ergens houdt het op", vindt de burgemeester. "We gaan deze discussie niet elke dag voeren en zeker niet door overal spandoeken op te hangen, voor je het weet is het hek van de dam."

Over de graffiti op de muren van het Witte Theater en op de restanten van de afgebrande sportschool Villa Sportiva bij Plein 1945, heeft Dales geen goed woord over. "Dit heeft niets meer te maken met ludieke acties, dit soort opruiend gedrag ga ik ook niet toestaan", zegt Dales gedecideerd. "Daarbij, IJmuiden is een prachtig dorp met beschaafde mensen, laten we ook niet een beeld oproepen dat het hier elk weekend volhangt met provocerende spandoeken." Alle spandoeken zijn inmiddels weggehaald, de graffiti op de muren zal vandaag worden verwijderd, zo liet Dales weten.

Quote "Zijn we dit kleine-jongens gedrag niet een beetje ontgroeid?" Frank Dales, burgemeester van Velsen

Bij de Albert Heijn aan het Dudokplein hadden ze zondagochtend vroeg zelf het spandoek al weggehaald. "Bij aankomst hing bij ons voor de deur een spandoek, mijn collega heeft het direct verwijderd. Dit is ons pand, ik wil dit niet hebben. Voor of tegen, mij om het even, maar wij bieden niemand een platform", zegt bedrijfsleider Lucas Schoonebeek.

Het spandoek werd op zondagochtend vroeg door de leiding van de Albert Heijn verwijderd - Defenders IJmuiden

Achter de actie zit Defenders IJmuiden. Deze pro-zwartenpietengroep laat aan NH Nieuws weten nu nog niet naar buiten te willen treden, maar dat zij voor de aankomende weken een grote actie heeft gepland. Burgemeester Dales laat weten nog niet eerder van deze actiegroep te hebben gehoord, maar raadt hen verdere acties af. "Al deze acties worden ook gevolgd en geregistreerd door de politie. Daarbij, zijn we inmiddels dit kleine-jongens gedrag niet een beetje ontgroeid?"