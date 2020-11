Geurhistoricus en computer gaan op zoek naar geuren van het verleden

Verbeek belde vanmorgen met De Ontbijttafel op NH Radio om te vertellen over wat het onderzoek precies inhoudt. "We willen geur als niet-tastbaar erfgoed toegankelijk maken. Dat doen we met behulp van computers. Die leren we om in teksten en afbeeldingen geurreferenties te vinden. De computer gaat op zoek naar geurgerelateerde woorden."

Ze vindt het heel belangrijk om geur in kaart te brengen, maar ook om het daarna na te maken en aan de mensen te laten ruiken. "Zodat mensen echt het verleden kunnen inhaleren", zegt ze. "Het doel is om dit fragiele erfgoed in contact te brengen met mensen in heel Europa. Via geur kun je erfgoed ook toegankelijk te maken voor mensen die bijvoorbeeld niet kunnen zien."

Geschiedenis via de neus

Hoewel veel geuren gemakkelijk vervliegen, geldt dat toch niet voor alle geuren, weet Verbeek. "Er zijn geurstoffen die duizenden jaren mee kunnen gaan en die ik zelf ook heb geroken. "

Ze zegt dat ze bijvoorbeeld depots bezoekt om aan oude objecten te ruiken. "Zo heb ik oude Egyptische parfumflessen geroken en in apotheken aan medicijnpotten uit de 16e eeuw. Verder rook ik een sieraad van Koningin Emma waar nog een geur aan zat. Dat laatst kwam doordat er een soort bolletje met hars in zat en die harsen behouden honderden jaren hun geur."

De geurhistoricus hoopt volgend jaar al de eerste geuren te kunnen laten ruiken.