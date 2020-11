Vijfde plaats Koen Verweij op NK Allround, Patrick Roest pakt eerste eindzege

HEERENVEEN - Koen Verweij is vijfde geëindigd in het algemeen klassement van het NK Allround. Een knappe prestatie van de schaatser uit Alkmaar, omdat hij eerder deze maand niet meedeed aan de NK afstanden. Patrick Roest won voor het eerst de Nederlandse titel op deze discipline.

In de laatste race, de 10.000 meter, noteerde Verweij de zevende tijd. Marwin Talsma werd eerste (13.01,43.) en was net iets sneller dan Roest (13.01,54). Het brons op de 10.000 meter ging naar Marcel Bosker (13.06,88).

Achter Roest eindigden Bosker, Talsma en Chris Huizinga. Roest eindigde bij de NK allround eerder als dertiende (2015), derde (2016) en tweede (2017). Daarna sloeg hij deze vierkamp steeds over, omdat het toernooi niet paste in zijn planning. In deze coronatijden is echter alles anders. De meeste schaatsers grijpen dit seizoen elke mogelijkheid aan om aan wedstrijden te kunnen deelnemen.

Check hier het volledige eindklassement van de mannen op het NK Allround.