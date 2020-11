HCAW-trainer Austis Gibbs ambitieus: "Ze moeten ons niet over het hoofd zien"

NIJMEGEN - De doelen van Austis Gibbs, de nieuwe trainer van het Bussumse HCAW, zijn erg ambitieus. "Ze moeten ons niet over het hoofd zien. De titel van underdog is de beste om te dragen, want dan verwacht men minder van je. Daarom gaan we proberen om de titel te pakken komend seizoen", vertelt Gibbs in gesprek met NH Sport.

NH/Thomas Brood

De Arubaanse trainer hoorde dat er een plekje vrij was bij HCAW na het vertrek van Dè Flanegin. "Daarom heb ik een mail gestuurd en kreeg ik antwoord van het bestuur. We hebben een gesprek gehad waarin we dingen besproken. Daarna ben ik aangenomen." Sterke selectie Komend seizoen is de selectie van de Bussumse honkballers behoorlijk versterkt. Onder meer Lars Huijer (MVP afgelopen seizoen), Max en Victor Draijer en Jim Ploeger zijn aangetrokken. "Ik ken de jongens nog niet, ik heb ze nog niet mogen ontmoeten. Ik heb alleen een lijst met namen. Wat ik van het management heb begrepen, is dat we een sterk team hebben. In mijn ogen hebben we een kans om de titel te pakken."

De honkballers van HCAW zijn op dit moment niet aan het trainen. "Alle trainingsprogramma’s zijn klaar om te beginnen, maar ik wacht op de persconferentie van de regering om te zien wat de regels gaan worden. Als we een positief signaal krijgen, gaan we beginnen. In maart hebben we oefenwedstrijden, dus we moeten ons vanaf januari of februari kunnen voorbereiden op het nieuwe seizoen", denkt Gibbs.

Carrière Gibbs speelde vroeger honkbal voor een Minor League-team van de LA Dodgers. Na zijn carrière werd hij scout voor de Dodgers en de Minnesota Twins. Vorig jaar vertrok hij met zijn zoon naar Nederland. De Arubaan was in 2019 met zijn zoon trainer van een juniorenteam bij Tex Town Tigers (Enschede). Afgelopen seizoen was hij nauw betrokken bij het eerste team van HSV De Hazenkamp (Nijmegen), dat als eerste is geëindigd in de eerste klasse.