Eerste winkel voor dragqueens en transvrouwen geopend in Amsterdam

AMSTERDAM - Op de Albert Cuypstraat in Amsterdam stond de wijn al vroeg koud, want de eerste fysieke winkel voor dragqueens en transvrouwen werd vandaag geopend. "We willen een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt", zegt eigenaar Peggie Bovens.

Een grote, feestelijke opening van de winkel was niet mogelijk. In plaats daarvan werd de opening verspreid over een aantal weekenden. Peggie Bovens en haar moeder zijn deze winkel gestart omdat ze het belangrijk vinden dat alle genders geaccepteerd worden. "We willen laten zien dat iedereen mag zijn wie hij is. Je moet er juist trots op zijn. Als we daar een beetje aan kunnen bijdragen, zijn we al intens gelukkig."

In de winkel kan je terecht voor jurken, sieraden en schoenen. Het is wel belangrijk dat je van glitters houdt om hier te kunnen slagen. Volgens Peggie is een winkel als deze hard nodig. "Het kan heel lastig zijn om geschikte kleding te vinden als drag. Er zijn natuurlijk veel online winkels, maar je wilt ook wel eens ergens naartoe om je kleding te passen. En die omgeving moet veilig zijn. Dat hopen we hier te bereiken."

Tori uit Amsterdam is transvrouw en is het eens met Peggie. "Wij hebben niet echt een plek om te winkelen. Veel van ons zijn lang, grofgebouwd of we zien er gewoon anders uit. Dan is het behoorlijk lastig om geschikte kleding te vinden. Zeker als je in de drag scene zit. Daarom ben ik blij dat deze winkel er is."